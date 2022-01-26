МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики: что стало катализатором

Международный валютный фонд ухудшил темпы роста мировой экономики на 0,5% в 2022 году. Главными причинами стало распространение Омикрона и рост цен на энергоносители.

Прогноз МВФ

В МВФ прогнозируют, что по результатам 2022 года мировой ВВП вырастет на 4,4%. Также Фонд отметил, что мировая экономика начала текущий год в худшем состоянии, чем ожидалось.

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Что сдерживает экономический рост:

распространение Омикрона;

рост цен на энергоносители;

перебои в цепях снабжения;

ситуация с рынком недвижимости в Китае и медленное восстановление потребления.

Высокая инфляция в мире

Дальнейший рост цен на энергоносители и перебои в цепях снабжения также ускорит рост темпов инфляции не только для развивающихся стран, но и для таких стран как США.

Первая заместитель управляющего директора МВФ Гита Гопинат отметила, что российская агрессия в отношении Украины, вероятно, приведет к еще большим ценам на энергию. В результате чего высокие темпы инфляции будут продолжаться дольше.

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Жесткая монетарная политика центробанков

Согласно прогнозу МВФ инфляция постепенно замедлится в 2022 году, учитывая более жесткую монетарную политику крупнейших центробанков мира.

Также в МВФ подчеркивают, что повышение учетных ставок ведущими центробанками влечет за собой риск финансовой стабильности и потока капитала для развивающихся рынков. Особенно – в условиях высокого уровня долга на фоне пандемии.

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Как будет расти мировая экономика в 2023 году

В 2023 году рост мировой экономики замедлится до 3,8%. Отметим, что МВФ улучшил прогноз на 0,2 процентных пункта, однако это связано с ухудшением прогноза 2022 года. Также Фонд надеется, что текущие угрозы развития экономики лишатся влияния в конце 2022 года.

Предпосылкой для этого прогнозируется улучшение уровня вакцинации в мире и рост эффективности лечения коронавируса.

Последние прогнозы роста мировой экономики / Инфографика МВФ

Другие глобальные риски могут реализоваться из-за высокой геополитической напряженности. Климатическая чрезвычайная ситуация означает высокую вероятность больших природных катаклизмов.

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