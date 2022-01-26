Прогноз МВФ
В МВФ прогнозируют, что по результатам 2022 года мировой ВВП вырастет на 4,4%. Также Фонд отметил, что мировая экономика начала текущий год в худшем состоянии, чем ожидалось.
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Что сдерживает экономический рост:
- распространение Омикрона;
- рост цен на энергоносители;
- перебои в цепях снабжения;
- ситуация с рынком недвижимости в Китае и медленное восстановление потребления.
Высокая инфляция в мире
Дальнейший рост цен на энергоносители и перебои в цепях снабжения также ускорит рост темпов инфляции не только для развивающихся стран, но и для таких стран как США.
Первая заместитель управляющего директора МВФ Гита Гопинат отметила, что российская агрессия в отношении Украины, вероятно, приведет к еще большим ценам на энергию. В результате чего высокие темпы инфляции будут продолжаться дольше.
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Как будет расти мировая экономика в 2023 году
В 2023 году рост мировой экономики замедлится до 3,8%. Отметим, что МВФ улучшил прогноз на 0.2 процентных пункта, однако это связано с ухудшением прогноза 2022 года. Также Фонд надеется, что текущие угрозы развития экономики лишатся влияния в конце 2022 года.
Предпосылкой для этого прогнозируется улучшение уровня вакцинации в мире и рост эффективности лечения коронавируса.
Последние прогнозы роста мировой экономики / Инфографика МВФ
Другие глобальные риски могут реализоваться из-за высокой геополитической напряженности. Климатическая чрезвычайная ситуация означает высокую вероятность больших природных катаклизмов.
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