Об этом заявила директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

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В январе мы снизили прогноз глобального роста до 4,4% в 2022 году. С тех пор перспективы значительно ухудшились, в основном из-за войны (России против Украины – 24 канал) и ее последствий,

– отметила она.

Глава МВФ также подчеркнула, что ситуацию усугубляют и другие факторы, такие как:

инфляция;

финансовые ограничения;

повторное введение карантина в Китае;

новые сбои в глобальных цепях поставок.

"В результате мы прогнозируем дальнейшее снижение глобального роста как на 2022-й, так и на 2023 год", – продолжила Кристалина Георгиева.

Для большинства стран рост положительный

В то же время директор-распорядительница Международного валютного фонда добавила, что, к счастью, для большинства стран рост все еще положительный.

Тем не менее влияние войны повлечет за собой снижение прогнозов для 143 экономик в этом году, что составляет 86% мирового ВВП,

– подытожила глава МВФ.

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