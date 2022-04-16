Об этом заявила директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Читайте также Шмыгаль вместе с главами Минфина и НБУ посетит Вашингтон на следующей неделе, – СМИ
В январе мы снизили прогноз глобального роста до 4,4% в 2022 году. С тех пор перспективы значительно ухудшились, в основном из-за войны (России против Украины – 24 канал) и ее последствий,
– отметила она.
Глава МВФ также подчеркнула, что ситуацию усугубляют и другие факторы, такие как:
- инфляция;
- финансовые ограничения;
- повторное введение карантина в Китае;
- новые сбои в глобальных цепях поставок.
"В результате мы прогнозируем дальнейшее снижение глобального роста как на 2022-й, так и на 2023 год", – продолжила Кристалина Георгиева.
Для большинства стран рост положительный
В то же время директор-распорядительница Международного валютного фонда добавила, что, к счастью, для большинства стран рост все еще положительный.
Тем не менее влияние войны повлечет за собой снижение прогнозов для 143 экономик в этом году, что составляет 86% мирового ВВП,
– подытожила глава МВФ.
Интересно – внешний дефолт России почти неизбежен: смотрите видео