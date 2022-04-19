МВФ существенно ухудшил прогноз мировой экономики из-за войны в Украине

В 2022 году Международный валютный фонд прогнозирует существенное замедление мирового роста. А также из-за российского вторжения в Украину произойдет усиление инфляции.

В МВФ отмечают, что война в Украине привела к гуманитарному кризису. Кроме того, от конфликта возрос и экономический ущерб, который будет способствовать значительному замедлению мирового роста и усугубит инфляцию.

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Больше всего поразило страны с низким уровнем дохода, ведь там быстро выросли цены на топливо и продовольствие.

Глобальный рост замедлится примерно с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах. Это соответственно на 0,8 и 0,2 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось в январе,

– спрогнозировали в МВФ.

Также добавили, что после 2023 года мировой экономический рост снизится примерно до 3,3% в среднесрочной перспективе.

"Вызванное войной повышение цен на сырьевые товары и усиление ценового давления привели к прогнозированию инфляции на 2022 год в размере 5,7% в странах с развитой экономикой и 8,7% в странах с развивающимися рынками. Это на 1,8 и 2%. ,8 п.п. соответственно выше, чем прогнозировалось в январе", – добавили в МВФ.

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– это снижение покупательной способности денег и постепенное возрастание цен на товары и услуги за определенный промежуток времени.

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