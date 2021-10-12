Соответствующие данные МВФ обнародовал в отчете "Перспективы мировой экономики" за октябрь 2021 года.

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Какой курс доллара будет к 2026 году

Международный валютный фонд обновил свой прогноз по курсу гривны к доллару. В целом прогноз улучшен по сравнению с данными за апрель.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2021 год – 27,52 гривны за доллар;

2022 год – 27,41 гривны за доллар;

2023 год – 27,66 гривны за доллар;

2024 год – 27,80 гривны за доллар;

2025 год – 27,80 гривны за доллар;

2026 год – 27,80 гривны за доллар.

Курс доллара к концу 2021 – началу 2022: другие прогнозы