Соответствующие данные МВФ обнародовал в отчете "Перспективы мировой экономики" за октябрь 2021 года.
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Какой курс доллара будет к 2026 году
Международный валютный фонд обновил свой прогноз по курсу гривны к доллару. В целом прогноз улучшен по сравнению с данными за апрель.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
- 2021 год – 27,52 гривны за доллар;
- 2022 год – 27,41 гривны за доллар;
- 2023 год – 27,66 гривны за доллар;
- 2024 год – 27,80 гривны за доллар;
- 2025 год – 27,80 гривны за доллар;
- 2026 год – 27,80 гривны за доллар.
Курс доллара к концу 2021 – началу 2022: другие прогнозы
- Правительство заложило в госбюджет на 2022 год среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,6 – 28,7 гривны. Это при том, что на 2021 год правительство закладывало среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны. А вот уже в 2023 году среднегодовой курс доллара достигнет 28,8 гривны,
- В бюджетной декларации, которую приняла Верховная Рада, заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года гривна упадет до 28,60 гривны.