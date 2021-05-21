Программа от МВФ предусматривает вакцинацию, тестирование и защиту от рисков ухудшения ситуации. В документе говорится, что ситуация с коронавирусом в мире остается сложной. Несмотря на все усилия стран и организаций, люди продолжают заражаться COVID-19.

Актуально Pfizer бесплатно поставит бедным странам вакцину от коронавируса

Пандемия также вызвала существенный прогресс экономической иерархии стран. Богатые государства имеют мощный доступ к вакцинам и большие возможности для восстановления экономики. В частности, в США вакцинировали уже более 40% населения, в странах Африки – менее 2%.

В то же время в МВФ уверены: мир может выйти из пандемии. Для этого предлагают такие шаги:

существенно увеличить количество вакцинированного населения: до 40% человечества в 2021 году и до 60% – в первой половине 2022;

обеспечить достаточный уровень тестирования на COVID-19, поддерживать запасы медикаментов и усилить охрану здоровья населения в регионах, где фиксируют низкий уровень вакцинации;

страховать риски ухудшения ситуации. В частности, инвестировать в дополнительные мощности по производству вакцин и разработать планы действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Откуда взять деньги