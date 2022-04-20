МВФ поможет Украине покрыть финансовый дефицит 15 миллиардов в ближайшие 3 месяца

Украина обратилась к МВФ за помощью с покрытием финансового дефицита. В Фонде пообещали помочь получению 15 миллиардов долларов в ближайшие 3 месяца. Речь не о восстановлении страны, а о функционировании экономики.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Она отметила, что Фонд поможет официальному Киеву собрать эти деньги.

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Украине нужны 5 миллиардов ежемесячно на функционирование экономики

Первоочередной задачей является обеспечение поддержки для восполнения этого финансового дефицита в Украине в течение следующих трех месяцев,

– отметила Георгиева.

Глава МВФ подчеркнула, что речь идет именно о функционировании экономики, а не о восстановлении Украины. А ведь на это понадобятся гораздо большие суммы.

МВФ находится в связи с Министерством финансов

МВФ тесно взаимодействует с Министерством финансов Украины по оценкам этой суммы. Однако Георгиева считает, что 5 миллиардов в месяц – не выходит за пределы возможных потребностей страны.

Что мы делаем, так это работаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить мобилизацию по разным каналам такой поддержки,

– объяснила Георгиева.

Также директор-распорядитель напомнила, что МВФ создал специальный счет. Туда средства будут направлять страны-доноры для восстановления Украины.

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