МВФ поможет Украине покрыть финансовый дефицит 15 миллиардов в ближайшие 3 месяца
Источник:Интерфакс-Украина
Украина обратилась к МВФ за помощью с покрытием финансового дефицита. В Фонде пообещали помочь получению 15 миллиардов долларов в ближайшие 3 месяца. Речь не о восстановлении страны, а о функционировании экономики.
Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Она отметила, что Фонд поможет официальному Киеву собрать эти деньги.
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Украине нужны 5 миллиардов ежемесячно на функционирование экономики
Первоочередной задачей является обеспечение поддержки для восполнения этого финансового дефицита в Украине в течение следующих трех месяцев,
– отметила Георгиева.
Глава МВФ подчеркнула, что речь идет именно о функционировании экономики, а не о восстановлении Украины. А ведь на это понадобятся гораздо большие суммы.
МВФ находится в связи с Министерством финансов
МВФ тесно взаимодействует с Министерством финансов Украины по оценкам этой суммы. Однако Георгиева считает, что 5 миллиардов в месяц – не выходит за пределы возможных потребностей страны.
Что мы делаем, так это работаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить мобилизацию по разным каналам такой поддержки,
– объяснила Георгиева.
Также директор-распорядитель напомнила, что МВФ создал специальный счет. Туда средства будут направлять страны-доноры для восстановления Украины.
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