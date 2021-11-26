Стоит отметить, что в течение последних пяти лет украинское государство в среднем получало по 2,5 миллиарда долларов в год от транзита по своей территории газа страны-агрессора.

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В Международном валютном фонде ожидают, что в 2021 году доход от транзита голубого топлива сократится на 40%. Более того, после запуска "Северного потока-2" – продолжит снижаться.

По прогнозу МФВ, после этого доходы Украины от транзита уменьшатся на 1,2 миллиарда долларов.

Сертификация "Северного потока-2"

Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.

Эти документы – пакет законов относительно внутреннего рынка голубого топлива и электроэнергии в Европейском союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.

"Нафтогаз" 18 октября подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор BNetzA 15 ноября одобрил участие украинской компании в процедуре.

Обратите внимание! Германия остановила сертификацию "Северного потока-2". Процесс возобновят при условии, если газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.