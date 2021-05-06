Представитель МВФ Джерри Райс подчеркнул, что сейчас "дискуссии продолжаются". Кроме Нацбанка, в МВФ отметили ряд тем.
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Чего ждут в МВФ
- Продолжение политики гибкого обменного курса;
- среднесрочной фискальной стабильности;
- борьбы с коррупцией;
- улучшение корпоративного управления.
Новый транш от МВФ: главное
- В апреле 2021 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина получит новый транш еще в течение 2021 года. Это может произойти уже в сентябре.
- В Офисе Президента эту информацию подтвердили. Советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко сообщил: первый пересмотр программы МВФ может состояться еще до июля 2021 года. Тогда Украина получит транш уже в сентябре.