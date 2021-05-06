Представитель МВФ Джерри Райс подчеркнул, что сейчас "дискуссии продолжаются". Кроме Нацбанка, в МВФ отметили ряд тем.

Заметьте Получить транш от МВФ мало: эксперты объяснили, где Украине взять 24 миллиарда

Чего ждут в МВФ

  • Продолжение политики гибкого обменного курса;
  • среднесрочной фискальной стабильности;
  • борьбы с коррупцией;
  • улучшение корпоративного управления.

Новый транш от МВФ: главное

  • В апреле 2021 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина получит новый транш еще в течение 2021 года. Это может произойти уже в сентябре.
  • В Офисе Президента эту информацию подтвердили. Советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко сообщил: первый пересмотр программы МВФ может состояться еще до июля 2021 года. Тогда Украина получит транш уже в сентябре.