Будет ли транш: МВФ ждет от Украины большего прогресса

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом для завершения программы stand-by и получения второго транша. В МВФ отметили прогресс все-таки есть, но его пока недостаточно.
О том, как происходит процесс, рассказал представитель МВФ Джерри Райс. О переговорах с Украиной говорилось на брифинге в Вашингтоне.
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Определенный прогресс в переговорах есть, – МВФ
Определенный прогресс достигнут, но для завершения первого просмотра требуется больше,
– сказал Райс.
Представитель Фонда отметил, что от Украины в рамках программы требуют мер по:
- Улучшению управления в НБУ.
- Улучшению законодательства о банковском надзоре.
- Среднесрочному снижению бюджетного дефицита.
- Усилению антикоррупционной и судебной систем.
Марченко говорит, что без транша Украине будет тяжело
Отметим, что недавно министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина намерена договориться о следующих 2 транша от МВФ. Без этих средств будет сложно, ведь ключевым является вопрос выплат государственного долга в августе.
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Что известно о программе stand-by для Украины
- В июне 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу для Украины, в рамках которой должны были выделить около 5 миллиардов долларов.
- Миссия по пересмотру программ, которая продолжалась до февраля 2021 года, не рекомендовала выделять второй транш.
- В МВФ заявили, что ожидают от Украины большего прогресса в реформах.