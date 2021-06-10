О том, как происходит процесс, рассказал представитель МВФ Джерри Райс. О переговорах с Украиной говорилось на брифинге в Вашингтоне.

Актуально Депутаты предложили реструктуризировать госдолг Украины перед МВФ

Определенный прогресс в переговорах есть, – МВФ

Определенный прогресс достигнут, но для завершения первого просмотра требуется больше,

– сказал Райс.

Представитель Фонда отметил, что от Украины в рамках программы требуют мер по:

Улучшению управления в НБУ.

Улучшению законодательства о банковском надзоре.

Среднесрочному снижению бюджетного дефицита.

Усилению антикоррупционной и судебной систем.

Марченко говорит, что без транша Украине будет тяжело

Отметим, что недавно министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина намерена договориться о следующих 2 транша от МВФ. Без этих средств будет сложно, ведь ключевым является вопрос выплат государственного долга в августе.

Стоит прочитать Катастрофы не будет, – Гетманцев предположил, что ждет Украину без траншей МВФ

Что известно о программе stand-by для Украины