Как пояснил министр финансов Сергей Марченко, Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в действующем году и компаниях, которые находятся в государственной собственности.
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И хотя, по словам Марченко, прямых бюджетных потерь может и не быть, он не исключает косвенные затраты.
Возможны косвенные потери из-за финансового состояния компаний, связанных с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах. Здесь есть поле для дискуссий,
– уверен министр.
Кроме того, также есть вопросы по части Министерства финансов, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год. Но они, как заверил министр, некритичны для действующего пересмотра программы МВФ.
Миссия МВФ в Украине
В сентябре в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.
Фактически международный валютный фонд принимает решение давать или не давать деньги только после выполнения странного "домашнего задания". Говорится о проведении конкретных реформ, которые нужны не МВФ, а Украине. Среди главных условий транша были и остаются:
- независимость Национального банка;
- проведение судебной реформы;
- развитие антикоррупционной инфраструктуры.
В Кабмине ожидают, что помощь от Фонда поступит в конце ноября – в декабре.