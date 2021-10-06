Как пояснил министр финансов Сергей Марченко, Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в действующем году и компаниях, которые находятся в государственной собственности.

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И хотя, по словам Марченко, прямых бюджетных потерь может и не быть, он не исключает косвенные затраты.

Возможны косвенные потери из-за финансового состояния компаний, связанных с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах. Здесь есть поле для дискуссий,

– уверен министр.

Кроме того, также есть вопросы по части Министерства финансов, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год. Но они, как заверил министр, некритичны для действующего пересмотра программы МВФ.

Обратите внимание! Цена на газ в октябре выросла на 38%, или на 4,56 гривны против цены предыдущего месяца. Таким образом месячный октябрьский тариф от "Нафтогаза" в октябре держится на уровне 16,56 гривны за кубометр газа.

Миссия МВФ в Украине

В сентябре в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.

Фактически международный валютный фонд принимает решение давать или не давать деньги только после выполнения странного "домашнего задания". Говорится о проведении конкретных реформ, которые нужны не МВФ, а Украине. Среди главных условий транша были и остаются:

независимость Национального банка;

проведение судебной реформы;

развитие антикоррупционной инфраструктуры.

В Кабмине ожидают, что помощь от Фонда поступит в конце ноября – в декабре.