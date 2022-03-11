Также она отметила, что МВФ ведет переговоры с Китаем. Чтобы там тоже приобщились к давлению на Россию для прекращения войны, ведь она влияет на мировую экономику в целом.

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Россия не сможет купить валюту на обслуживание долга

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева озвучила журналистам свое мнение по поводу обслуживания Россией задолженности перед МВФ.

По словам Георгиевой, "очень, очень, очень маловероятно", что Россия сможет найти какой-нибудь центральный банк любой страны для обмена своих специальных прав заимствования МВФ на валюту.

А у России, напомним, проблемы с валютой уже начались:

Наличные деньги туда не завозят.

Центробанк ограничил снятие в банках для россиян валюты в размере 10 тысяч долларов, а для бизнеса – вообще в 5 тысяч.

Покупать в банках валюту россияне тоже не смогут – до сентября. И это только начало.

Также Георгиева заявила, отметим, что дефолт России больше не рассматривается как маловероятный. И что беспрецедентные санкции, введенные против России из-за ее вторжения в Украину, повлекли за собой резкое сокращение российской экономики.

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