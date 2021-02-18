Миссия МВФ завершила консультации без результата в его денежном проявлении. Экономика 24 узнала почему МВФ не дает Украине денег и какие это может иметь последствия.

Что будет с гривной и инвестициями

Курс гривны довольно чувствителен к сотрудничеству с МВФ. Связь косвенная: от сотрудничества с МВФ зависят уровень доверия инвесторов и кредиторов, а потому и вливания иностранной валюты на украинский рынок. А чем выше спрос на украинскую валюту – тем ее курс крепче.

К теме Миссия МВФ без новых договоренностей завершила работу в Украине

Инвестиционный банкир Сергей Фурса уверен, что стабильность курса зависит от того, удастся ли Украине договориться с МВФ и все же получить очередной транш. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Ситуация останется стабильной и курс будет таким, как сейчас (менее чем 28 долларов – 24 канал) до конца 2021 года,

– пояснил Фурса.

Зато если средств от МВФ не будет – экономику Украины ждет "турбулентность". То есть, нестабильность курса.

Интересно, что в октябре 2020 года МВФ спрогнозировал курс гривны для Украины в 2021 году на уровне 28,12 гривны.

Экономист Алексей Кущ в комментарии 24 каналу рассказал, что прямые иностранные инвестиции не зависят от сотрудничества с МВФ. Однако инвесторы, которые вкладываются в ОВГЗ все же учитывают сотрудничество.

Инвесторы понимают, что если страна сотрудничает с МВФ, то она не будет идти на реструктуризацию долгов, а будет отдавать полностью до последней копейки,

– пояснил Алексей Кущ.

Что будет с другими кредитами

Кредит от ЕС

Украина может получить 600 миллионов евро от Европейского Союза. Однако одним из условий является достижение положительного прогресса в договоренностях с МВФ. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе 10 февраля.

Поэтому с этим кредитом Украине придется подождать.

Кредит от Всемирного банка

Одним из требований получения кредита от Всемирного банка в размере 700 миллионов долларов также является конструктивное сотрудничество с МВФ. Об этом сообщил министр финансов Марченко в интервью УНИАН.

Это позволит заимствовать под более низкую доходность, повысить стоимость наших ценных бумаг и соответственно – снизить долговые риски стран,

– сказал глава Минфина.

Другим требованием является земельная реформа. Но выполнение ее без сотрудничества с МВФ не будет иметь значения для Всемирного банка и Еврокомиссии.

Кредит от ЕИБ

Вице-президента Европейского инвестиционного банка Тереса Червинская рассказала в интервью НВ, что хоть прямой связи между наличием сотрудничества МВФ с Украиной и ЕИБ с Украиной – нет, у организаций схожие требования.

Если МВФ будет недоволен тем, как Украина выполняет определенные условия, ЕС, скорее всего ЕИБ, также будет недоволен, и это повлияет на решение европейских институтов,

– прокомментировала Червинская.

Почему МВФ прекратил сотрудничество

В меморандуме Украины и МВФ определили структурные маяки, которые нужно выполнить, чтобы получить каждый из траншей. По словам экономиста Алексея Куща, все требования выполнены.

Для получения второго транша МВФ нам нужно было принять программу реструктуризации проблемных активов государственных банков. И она была утверждена Нацбанком. То есть мы тот второй транш должны были получить еще в сентябре прошлого года. Но МВФ видит, что сейчас нарушены не конкретные условия сотрудничества, а так называемые рамочные условия,

– объясняет эксперт.



МВФ не выделит денег, пока Украина не выполнит рамочных условий / Getty Images

Нарушение рамочных условий – это:

Отмена определенных достижений в антикоррупционной и судебной реформах;

Установление предельных цен на газ для населения;

Рассмотрение закона о локализации выпуска продукции;

Давление на Нафтогаз.

Эксперт рассказывает, что между социальной стабильностью и траншем МВФ, власть избрала первый вариант, то есть снизила тарифы. Если бы этого не сделали, можно было бы получить второй транш в размере 700 миллионов долларов.

Подробнее Тарифы на газ в 2021: какая цена у разных поставщиков в феврале

Еще одной проблемой, которая появилась уже после прекращения консультаций с МВФ – это законопроект об увольнении председателя НАБУ Артема Сытника. Еще в ноябре прошлого года президент Зеленский обещал, что этого не произойдет.

Как возобновить сотрудничество с МВФ

Алексей Кущ считает, что МВФ довольно жестко отреагировал, прекратив консультации. Однако разрыва сотрудничества не произошло, а потому остается определенное пространство для дальнейшего политического маневра.

Несмотря на то, что есть много проблем в сотрудничестве с МВФ, главными условиями для продолжения сотрудничества Сергей Фурса называет антикоррупционную и судебную реформы.

Эксперт отметил, что "в ближайшее время никаких денег не будет". Для получения средств сначала надо решить эти пункты, а это – длительный процесс. Законы принять не так легко и быстро. Если МВФ не займет нам деньги, не займут и другие фонды.

Экономист Павел Кухта также считает, что без выполнения этих требований, шанса на транш не будет:

закон о перезагрузке ВСП (Высший совет правосудия);

урегулирование процедуры назначения руководителя НАБУ;

отмена ценового регулирования на рынке газа.

Почему Украине нужно сотрудничество с МВФ

На самом деле Украине нужны не столько деньги от МВФ, как статус страны, с которой МВФ сотрудничает. Как видно из заявлений Всемирного банка, Еврокомиссии и ЕИБ, денег без МВФ нам не дадут. А в сентябре Украину ожидают пиковые погашения по внешним долгам

Чем дальше Украина будет тянуть с получением транша от МВФ, тем больше это будет раздражать инвесторов и тем хуже становиться условия получения финансирования для Украины, считает экономист Павел Кухта.

"Пиковые выплаты по государственному долгу приходятся в этом году на сентябрь. Соответственно, ближе к сентябрю и стоит ожидать первых проблем с финансированием, если к тому времени мы не будем иметь транша", – убежден эксперт. Но при правильной политики Минфина и Нацбанка этот этап можно пройти относительно спокойно.

В конце же года нас ожидает уже более серьезное упражнение – финансирование огромного дефицита бюджета. Здесь без транша МВФ нас точно ожидают проблемы,

– резюмирует экономист.

Обратите внимание О ценах на газ и курсе доллара на 2021 год: эксклюзивное интервью главы Минфина Марченко

Сотрудничество Украины и МВФ: коротко