Соответствующее решение должно быть принято Советом исполнительных директоров Международного валютного фонда.

Важно Рада проголосовала за законы для получения нового транша МВФ: что они изменят

18 октября в МВФ сообщили, что онлайн-миссия Фонда и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы stand-by. Миссия МВФ продолжалась с 21 сентября по 18 октября.

Это открывает путь к вынесению на Совет исполнительных директоров МВФ результатов первого пересмотра программы stand-by и просьбы о продлении сроков программы. Завершение первого пересмотра позволит транш объемом в 500 миллионов специальных прав заимствований, что составляет почти 700 миллионов долларов,

– сообщили в МВФ.

МВФ и власти Украины также договорились о продлении программы до конца июня 2022 года. Это решение также подлежит утверждению руководством Фонда и Советом исполнительных директоров МВФ.

Что известно о программе Stand-by?

Совместную программу на 5 миллиардов долларов стороны утвердили еще 9 июня 2020 года. Программа направлена ​​на преодоление последствий пандемии коронавируса COVID-19. А также на укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в Украине. Украинские власти ожидают, что в МВФ утвердят соответствующую договоренность уже в ноябре 2021 года и продлят срок действия программы до конца июня 2022 года.

Зачем нам деньги МВФ

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко объяснил, что для Украины МВФ очень важен с точки зрения эффективной долговой политики.

Вы знаете, что у нас значительная часть денег тратится только на обслуживание уже существующего государственного долга. Это слишком много за долги, которые формировались в последние 10 лет в Украине. Мы их сейчас платим,

– подытожил Устенко.

Обратите внимание! В 2021 году на эти цели потратили 4% ВВП.