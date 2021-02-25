Международный валютный фонд назвал дискуссии с Украиной, во время работы специальной миссии, продуктивными. Однако некоторые вопросы остаются нерешенными.

О том, когда МВФ продолжит переговоры с Украиной, рассказал представитель Фонда Джерри Райс.

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По его словам, МВФ ждет предложения Украины по решению некоторых вопросов.

Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения в отношении отдельных политик, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной,

– заявил Райс.

Он не назвал никаких сроков на этот счет.

Райс добавил, что среди вопросов, которые обсуждала миссия было улучшение управления банковским надзором НБУ, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.

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