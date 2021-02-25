МВФ назвал условия для продолжения переговоров с Украиной
Международный валютный фонд назвал дискуссии с Украиной, во время работы специальной миссии, продуктивными. Однако некоторые вопросы остаются нерешенными.
Источник:Интерфакс-Украина
О том, когда МВФ продолжит переговоры с Украиной, рассказал представитель Фонда Джерри Райс.
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По его словам, МВФ ждет предложения Украины по решению некоторых вопросов.
Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения в отношении отдельных политик, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной,
– заявил Райс.
Он не назвал никаких сроков на этот счет.
Райс добавил, что среди вопросов, которые обсуждала миссия было улучшение управления банковским надзором НБУ, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.
Сотрудничество Украины с МВФ: что известно
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины, стоимостью около 5 миллиардов долларов.
- По итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года должны были состояться пересмотры программы. Однако из-за пандемии коронавируса график сместился, а программа фактически остановилась.
- 21 декабря миссия МВФ возобновила свою работу в Украине. Однако о пересмотре программы так и не договорились. По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгман, нашему государству нужен "больший прогресс".
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