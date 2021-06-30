Международный валютный фонд назначил нового представителя в Украине
30 июня 2021 , 17:35Читати новину українською
Источник:МВФ
Международный валютный фонд назначил своим постоянным представителем в Украине Ваграма Степаняна. Он заменил Йосту Люнгмана.
Эту информацию обнародовали в сообщении постоянного представительства МВФ в Украине для медиа.
Читайте больше Уйдет ли Аваков в отставку и сколько зарабатывает министр финансов: интервью с Марченко
МВФ назначило нового представителя в Украине
Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине. На этом посту он заменил Йосту Люнгмана,
– говорится в сообщении МВФ.
Он уже приступил к исполнению обязанностей с 28 июня. Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после лет на посту постоянного представителя МВФ в Украине.
В Международном валютном фонде пояснили, что это устоявшаяся практика ротации персонала.Справка. В МВФ рассказали, что Ваграм Степанян работает в МВФ с 2008 года. Он гражданин Армении.
Отношения Украины и МВФ: кратко
- Украина и МВФ в 2020 году подписали меморандум по 1,5-летней программе stand-by на сумму 5 миллиардов долларов.
- В мае 2021 года советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что транш Украина может получить в сентябре 2021 года.
- Владимир Зеленский прокомментировал вероятность получения транша МВФ осенью. По его словам государство выполнит свои обещания для его получения, однако и без транша "мы будем жить".
- Перед тем министр финансов Сергей Марченко заявил, что "мы сможем договориться".