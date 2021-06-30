Эту информацию обнародовали в сообщении постоянного представительства МВФ в Украине для медиа.

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МВФ назначило нового представителя в Украине

Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине. На этом посту он заменил Йосту Люнгмана,
– говорится в сообщении МВФ.

Он уже приступил к исполнению обязанностей с 28 июня. Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после лет на посту постоянного представителя МВФ в Украине.

В Международном валютном фонде пояснили, что это устоявшаяся практика ротации персонала.

Отношения Украины и МВФ: кратко

  • Украина и МВФ в 2020 году подписали меморандум по 1,5-летней программе stand-by на сумму 5 миллиардов долларов.
  • В мае 2021 года советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что транш Украина может получить в сентябре 2021 года.
  • Владимир Зеленский прокомментировал вероятность получения транша МВФ осенью. По его словам государство выполнит свои обещания для его получения, однако и без транша "мы будем жить".
  • Перед тем министр финансов Сергей Марченко заявил, что "мы сможем договориться".