Эту информацию обнародовали в сообщении постоянного представительства МВФ в Украине для медиа.

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МВФ назначило нового представителя в Украине

Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине. На этом посту он заменил Йосту Люнгмана,

– говорится в сообщении МВФ.

Он уже приступил к исполнению обязанностей с 28 июня. Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после лет на посту постоянного представителя МВФ в Украине.

В Международном валютном фонде пояснили, что это устоявшаяся практика ротации персонала.

Справка. В МВФ рассказали, что Ваграм Степанян работает в МВФ с 2008 года. Он гражданин Армении.

Отношения Украины и МВФ: кратко