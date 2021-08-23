МВФ начал распределение денег для поддержки мировой экономики: сколько получит Украина

Международный валютный фонд 23 августа начал распределение специальных прав заимствования на 650 миллиардов долларов. Украина пропорционально своей квоте получит более 2,7 миллиарда долларов.

О начале распределения денег между странами говорится в официальном пресс-релизе директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой.

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Рекордные 650 миллиардов от МВФ мировой экономике

Больше всего в истории выделение СПЗ – примерно 650 миллиардов долларов – вступает в силу сегодня (23 августа – 24 канал),

– отметила Георгиева.

Выделенные деньги, по ее словам, являются значительным толчком для мира и, если их разумно использовать, уникальной возможностью преодолеть беспрецедентный кризис.

СПЗ обеспечат дополнительную ликвидность мировой экономической системе – "дополнит валютные резервы стран и уменьшит их зависимость от внутреннего или внешнего долга".

"Страны могут использовать пространство, предусмотренное выделением СПЗ, для поддержания своей экономики и активизации борьбы с кризисом", – добавила Георгиева.

Распределение денег между странами

Деньги распределяются между странами пропорционально их доле квот в МВФ. Примерно 275 миллиардов долларов поступят в страны, которые развиваются, из них страны с низким уровнем дохода получат – 21 миллиард долларов. Украина получит 2,7 миллиарда долларов.

Чтобы помочь обеспечить прозрачность и подотчетность, МВФ предоставляет основу для оценки макроэкономических последствий нового распределения, его статистической обработки и управления, а также того, как это может повлиять на устойчивость долга.

Кроме того, Фонд регулярно будет подавать обновленную информацию о всех активах СПЗ, операциях и торговле, в частности следующий отчет об использовании СПЗ через 2 года.