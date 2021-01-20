Международный валютный фонд все еще может предоставить Украине транш в 1 квартале 2021 года. В МВФ вероятнее всего "закроют глаза" на внедрение госрегулирования газового рынка.

В то же время существует более консервативный сценарий, который предусматривает предоставление транша в апреле – июне. Об этом говорится в прогнозе аналитиков Bank of America – BofA Global Research, информирует Интерфакс-Украина.

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Высокие потребности финансирования в 2021 году должны удержать Украину в сотрудничестве с МВФ,

– уверены экономисты.

Что известно о транше МВФ

Существует большая вероятность, что Фонд отсрочит транш из-за решения Кабинета Министров уменьшить цену на голубое топливо. Однако примет во внимание смягчающие факторы такого решения – это временный характер снижения цен на газ и чрезвычайные условия пандемии. Аналитики считают, что это позволит Украине в ближайшее время заключить соглашение об уровне услуг.

"Дополнительные риски для общего инвестиционного процесса в Украине преимущественно связаны с обещанным толчком к реформе правосудия", – добавили в BofA.

Тарифы на газ в Украине: коротко

В Украине с 1 января 2021 года выросли цены на газ для населения.

Среди граждан повышение вызвало волну возмущения, которая прокатилась большим количеством украинских городов. Люди требовали вернуть старые тарифы.

Президент Владимир Зеленский собрал энергетическое совещание и дал задание решить вопрос с тарифами.

Правительство 18 января 2021 года временно уменьшило цену на газ на 30%, введя государственное регулирование. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны.

Зато в МВФ отмечают, что Украина в меморандуме с Фондом взяла на себя обязательства по тарифам на рынке природного газа.



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