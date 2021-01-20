МВФ может предоставить Украине транш в ближайшее время, – Bank of America
Международный валютный фонд все еще может предоставить Украине транш в 1 квартале 2021 года. В МВФ вероятнее всего "закроют глаза" на внедрение госрегулирования газового рынка.
В то же время существует более консервативный сценарий, который предусматривает предоставление транша в апреле – июне. Об этом говорится в прогнозе аналитиков Bank of America – BofA Global Research, информирует Интерфакс-Украина.
Читайте также В МВФ обеспокоены тарифным регулированием газа: Шмыгаль рассказал, получит ли Украина транш
Высокие потребности финансирования в 2021 году должны удержать Украину в сотрудничестве с МВФ,
– уверены экономисты.
Что известно о транше МВФ
Существует большая вероятность, что Фонд отсрочит транш из-за решения Кабинета Министров уменьшить цену на голубое топливо. Однако примет во внимание смягчающие факторы такого решения – это временный характер снижения цен на газ и чрезвычайные условия пандемии. Аналитики считают, что это позволит Украине в ближайшее время заключить соглашение об уровне услуг.
"Дополнительные риски для общего инвестиционного процесса в Украине преимущественно связаны с обещанным толчком к реформе правосудия", – добавили в BofA.
Тарифы на газ в Украине: коротко
- В Украине с 1 января 2021 года выросли цены на газ для населения.
- Среди граждан повышение вызвало волну возмущения, которая прокатилась большим количеством украинских городов. Люди требовали вернуть старые тарифы.
- Президент Владимир Зеленский собрал энергетическое совещание и дал задание решить вопрос с тарифами.
- Правительство 18 января 2021 года временно уменьшило цену на газ на 30%, введя государственное регулирование. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны.
- Зато в МВФ отмечают, что Украина в меморандуме с Фондом взяла на себя обязательства по тарифам на рынке природного газа.
Какой будет цена на газ во время карантина / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью