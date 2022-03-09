Исполнительный совет МВФ 9 марта соберется, чтобы рассмотреть предложение о выделении Украине экстренного финансирования. Речь идет о 1,4 миллиарда долларов.

К теме Из-за войны, развязанной Россией, страдает не только экономика Украины, но и соседей

Деньги должны смягчить шок для экономики

Директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева заявила, что такая помощь имеет целью сделать шок для украинской экономики не таким мощным.

По ее словам, МВФ изменил фокус переговоров с украинскими властями в рамках текущего сотрудничества по реформам на кризисное управление.

Сотрудники МВФ ежедневно контактируют с ключевыми должностными лицами из Украины. Это так впечатляюще видеть, как они работают вместе с преданностью и профессионализмом, несмотря на сирены, которые можно услышать даже во время обсуждений. Сегодня мы должны помочь Украине преодолеть этот шок, но для нее наступит момент восстановления,

– заверила Георгиева.

По ее словам, МВФ помогает Украине мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!