Подарок от МВФ поделят: советник президента рассказал, на что направят 2,7 миллиарда долларов

Украина должна получить 23 августа деньги от Международного валютного фонда. Беспроцентные 2,7 миллиарда долларов не нужно будет возвращать. В Украине их планируют направить прежде всего в золотовалютные резервы Национального банка.

Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Таким образом намерены создать дополнительную "подушку безопасности" для страны.

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"Часть денег пойдет в 2021 году, часть – уже в 2022 году", – пояснил Устенко.

Экономическое развитие

Советник президента отметил, что полученную сумму направят не на текущее потребление, а на стимуляцию экономического развития Украины. Речь идет как о средне-, так и о долгосрочном периодах. Это позволит создать "синергический дополнительный эффект".

С этой точки зрения, деньги могут использовать для поддержки проектов по развитию инфраструктуры. Кроме этого – для стимулирования украинских товаропроизводителей, в частности машиностроения.

Дискуссии по траншу МВФ

По словам советника президента, в Украине продолжаются дискуссии относительно правильного использования полученных от МВФ денег, чтобы не создать неоправданное снижение конкуренции на рынке. В то же время часть суммы точно направят на повышение энергоэффективности.

"Эти деньги нам точно не помешают, как и всем странам, которые их получат", – добавил Устенко.

Он также отметил, что диспут может начаться и в отношении стран, между которыми МВФ распределил деньги. Соответствующие суммы получат не только страны с развивающейся экономикой, как Украина, но и развитые западные страны. На Западе полученные деньги могут применить как ресурс для поддержания других экономик или на глобальные инициативы для защиты окружающей среды.