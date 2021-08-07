Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Таким образом намерены создать дополнительную "подушку безопасности" для страны.

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"Часть денег пойдет в 2021 году, часть – уже в 2022 году", – пояснил Устенко.

Экономическое развитие

Советник президента отметил, что полученную сумму направят не на текущее потребление, а на стимуляцию экономического развития Украины. Речь идет как о средне-, так и о долгосрочном периодах. Это позволит создать "синергический дополнительный эффект".

С этой точки зрения, деньги могут использовать для поддержки проектов по развитию инфраструктуры. Кроме этого – для стимулирования украинских товаропроизводителей, в частности машиностроения.

Дискуссии по траншу МВФ

По словам советника президента, в Украине продолжаются дискуссии относительно правильного использования полученных от МВФ денег, чтобы не создать неоправданное снижение конкуренции на рынке. В то же время часть суммы точно направят на повышение энергоэффективности.

"Эти деньги нам точно не помешают, как и всем странам, которые их получат", – добавил Устенко.

Он также отметил, что диспут может начаться и в отношении стран, между которыми МВФ распределил деньги. Соответствующие суммы получат не только страны с развивающейся экономикой, как Украина, но и развитые западные страны. На Западе полученные деньги могут применить как ресурс для поддержания других экономик или на глобальные инициативы для защиты окружающей среды.

Обратите внимание! После кризисного 2020 года, МВФ решил распределить 650 миллиардов долларов между странами-акционерами для преодоления последствий пандемии COVID-19. Квота Украины составляет 2,7 миллиарда долларов, которые должны поступить на государственные счета 23 августа 2021 года. В сентябре Украина также ожидает новый транш на 700 миллионов долларов от МВФ.