Мука, гречка, свинина: правительство вводит государственное регулирование цен на продукты

Правительство вводит государственное регулирование цен на гречку, муку, сахар, молоко и тому подобное. Более того, Кабмин будет мониторить сохранение определенных цен ежедневно.

Перечень товаров, за которыми будут следить, состоит из 30 позиций. Держать цены на контроле собираются поручить Государственной службе статистики.

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Цены на какие товары будут контролировать

На заседании 12 января Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на продукты, в частности, гречку, муку, сахар, молоко. Предельный уровень надбавки на определенные продукты не должен превышать 10% во время действия карантина.

Государственная служба статистики будет ежедневно мониторить потребительские цены на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16 отчетного дня.

Перечень товаров:

мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия из мягких сортов пшеницы;

батон;

хлеб ржано-пшеничный;

крупа гречневая;

крупа овсяная;

пшено;

свинина;

говядина;

птица (тушки куриные);

молоко пастеризованное жирностью до 2,6 процента (в пленке);

масло сливочное жирностью от 72 до 82,5 процента включительно;

сметана жирностью до 15 процентов включительно;

яйца куриные категории С1;

масло подсолнечное;

сахар кристаллический;

капуста белокочанная;

лук репчатый;

свекла;

морковь;

картофель;

этанол, раствор 96 процентов;

жаропонижающие препараты импортные;

жаропонижающие препараты отечественные;

антибиотики отечественные;

антибиотики импортные;

медицинская маска одноразовая;

бензин марки А-95;

дизельное топливо;

газ сжиженный для автомобилей.

Как изменились цены на продукты за год

Нардеп Алексей Гончаренко в телеграме обнародовал статистику роста цен в Украине за последний год:

гречневая крупа подорожала на 23,8% (+8,9 гривны);

сахар – на 34,9% (+7,3 гривны);

пшеничная мука – 15,4% (+1,96 гривны);

макаронные изделия – 18,4% (+3,72 гривны);

молоко – 9,2% (+2,36 гривны);

подсолнечное масло – 48% (+20,25 гривны);

яйца – 11,5% (+3,15 гривны);

птица – 26,9% (+15,06 гривны);

сливочное масло – 12,3% (+5,46 гривны).

Цены на продукты в Украине

В декабре 2021 года цены на продукты и безалкогольные напитки в Украине выросли на 1,2%. Однако одежда и обувь наоборот подешевели. Больше всего подорожали яйца и овощи – на 10% и 9,1%.

В этом году новогодний стол украинской семье из четырех человек обошелся в среднем в 2 тысячи гривен. Среди рекордсменов подорожания – масло, мясо, яйца и молоко.

Также в Украине из-за роста цен на продукты хотят ввести специальные "карточки" для уязвимой части населения. Однако это не называют повторением советской практики, как можно подумать.

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