Перечень товаров, за которыми будут следить, состоит из 30 позиций. Держать цены на контроле собираются поручить Государственной службе статистики.

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Цены на какие товары будут контролировать

На заседании 12 января Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на продукты, в частности, гречку, муку, сахар, молоко. Предельный уровень надбавки на определенные продукты не должен превышать 10% во время действия карантина.

Государственная служба статистики будет ежедневно мониторить потребительские цены на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16 отчетного дня.

Перечень товаров:

  • мука пшеничная высшего сорта;
  • макаронные изделия из мягких сортов пшеницы;
  • батон;
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • крупа гречневая;
  • крупа овсяная;
  • пшено;
  • свинина;
  • говядина;
  • птица (тушки куриные);
  • молоко пастеризованное жирностью до 2,6 процента (в пленке);
  • масло сливочное жирностью от 72 до 82,5 процента включительно;
  • сметана жирностью до 15 процентов включительно;
  • яйца куриные категории С1;
  • масло подсолнечное;
  • сахар кристаллический;
  • капуста белокочанная;
  • лук репчатый;
  • свекла;
  • морковь;
  • картофель;
  • этанол, раствор 96 процентов;
  • жаропонижающие препараты импортные;
  • жаропонижающие препараты отечественные;
  • антибиотики отечественные;
  • антибиотики импортные;
  • медицинская маска одноразовая;
  • бензин марки А-95;
  • дизельное топливо;
  • газ сжиженный для автомобилей.

Как изменились цены на продукты за год

Нардеп Алексей Гончаренко в телеграме обнародовал статистику роста цен в Украине за последний год:

  • гречневая крупа подорожала на 23,8% (+8,9 гривны);
  • сахар – на 34,9% (+7,3 гривны);
  • пшеничная мука – 15,4% (+1,96 гривны);
  • макаронные изделия – 18,4% (+3,72 гривны);
  • молоко – 9,2% (+2,36 гривны);
  • подсолнечное масло – 48% (+20,25 гривны);
  • яйца – 11,5% (+3,15 гривны);
  • птица – 26,9% (+15,06 гривны);
  • сливочное масло – 12,3% (+5,46 гривны).

Цены на продукты в Украине

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