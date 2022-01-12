Перечень товаров, за которыми будут следить, состоит из 30 позиций. Держать цены на контроле собираются поручить Государственной службе статистики.
К теме Цена бензина резко выросла: какая стоимость топлива на АЗС
Цены на какие товары будут контролировать
На заседании 12 января Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на продукты, в частности, гречку, муку, сахар, молоко. Предельный уровень надбавки на определенные продукты не должен превышать 10% во время действия карантина.
Государственная служба статистики будет ежедневно мониторить потребительские цены на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16 отчетного дня.
Перечень товаров:
- мука пшеничная высшего сорта;
- макаронные изделия из мягких сортов пшеницы;
- батон;
- хлеб ржано-пшеничный;
- крупа гречневая;
- крупа овсяная;
- пшено;
- свинина;
- говядина;
- птица (тушки куриные);
- молоко пастеризованное жирностью до 2,6 процента (в пленке);
- масло сливочное жирностью от 72 до 82,5 процента включительно;
- сметана жирностью до 15 процентов включительно;
- яйца куриные категории С1;
- масло подсолнечное;
- сахар кристаллический;
- капуста белокочанная;
- лук репчатый;
- свекла;
- морковь;
- картофель;
- этанол, раствор 96 процентов;
- жаропонижающие препараты импортные;
- жаропонижающие препараты отечественные;
- антибиотики отечественные;
- антибиотики импортные;
- медицинская маска одноразовая;
- бензин марки А-95;
- дизельное топливо;
- газ сжиженный для автомобилей.
Как изменились цены на продукты за год
Нардеп Алексей Гончаренко в телеграме обнародовал статистику роста цен в Украине за последний год:
- гречневая крупа подорожала на 23,8% (+8,9 гривны);
- сахар – на 34,9% (+7,3 гривны);
- пшеничная мука – 15,4% (+1,96 гривны);
- макаронные изделия – 18,4% (+3,72 гривны);
- молоко – 9,2% (+2,36 гривны);
- подсолнечное масло – 48% (+20,25 гривны);
- яйца – 11,5% (+3,15 гривны);
- птица – 26,9% (+15,06 гривны);
- сливочное масло – 12,3% (+5,46 гривны).
Цены на продукты в Украине
- В декабре 2021 года цены на продукты и безалкогольные напитки в Украине выросли на 1,2%. Однако одежда и обувь наоборот подешевели. Больше всего подорожали яйца и овощи – на 10% и 9,1%.
- В этом году новогодний стол украинской семье из четырех человек обошелся в среднем в 2 тысячи гривен. Среди рекордсменов подорожания – масло, мясо, яйца и молоко.
- Также в Украине из-за роста цен на продукты хотят ввести специальные "карточки" для уязвимой части населения. Однако это не называют повторением советской практики, как можно подумать.
Вас может заинтересовать, что известно о "спецкартах" в Украине: смотрите видео