Витренко считает, что "Северный поток-2" все еще можно остановить

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко все еще видит возможности для остановки "Северного потока-2". Для этого, по его мнению, нужны очень жесткие санкции против компании-оператора газопровода.

Юрий Витренко считает, что санкции именно против Nord Stream 2 AG могут сделать так, что проект не заработает. При этом здесь дело будет не только в достройке газопровода.

Стоит знать Соглашение по "Северному потоку-2" между США и Германией: что произошло и как реагирует Украина

Эти трубы уже могут быть технически соединены и по ним можно будет запускать газ. Но чтобы газопровод работал, должно быть его оператор, зарегистрированный по европейским правилам,

– подчеркнул глава "Нафтогаза".

Поэтому когда оператор будет под санкциями, а проект "Северный поток-2" принадлежит российскому "Газпрому", сам газопровод может не заработать.

"Это абсолютно нормально накладывать санкции на такого оператора, который фактически является оружием в руках России. С такими санкциями европейские компании не будут бронировать мощности на газопроводе и не смогут получать газ", – пояснил Юрий Витренко.

Коротко о санкциях против "Северного потока-2":