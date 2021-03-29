Может ли Украина отказаться от масштабной программы субсидий: что говорят в Минсоцполитики
Украина не может отказаться от масштабной программы субсидий. Ведь всегда будут те, кому нужно помогать, кто попал в сложные жизненные обстоятельства.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом в интервью изданию рассказала руководительница Министерства социальной политики Марина Лазебная.
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Перспективы программы субсидий в Украине
Министр отметила, что она за состоятельных украинцев, за то, чтобы у них были доходы, которые позволяют оплачивать платежки.
Но всегда будут те, кому надо помогать. Не все могут работать. Каждый может попасть в сложные жизненные обстоятельства,
– пояснила Лазебная.
В частности, это – люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, маломобильные люди.
Поэтому, по мнению главы ведомства, нужна справедливая социальная политика, "когда будут таргетировать эти социальные группы и справедливо распределять ресурс".
"Есть много правильных адресных социальных программ, но надо навести порядок в том, что мы имеем за 30 лет", – подытожила Лазебная.
Она отметила, что очень хочет упорядочить прожиточный минимум. Если Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект и 4 сопутствующие по изменениям в кодексы, то это откроет путь к значительному повышению пенсий.
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