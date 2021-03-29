Украина не может отказаться от масштабной программы субсидий. Ведь всегда будут те, кому нужно помогать, кто попал в сложные жизненные обстоятельства.

Об этом в интервью изданию рассказала руководительница Министерства социальной политики Марина Лазебная.

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Перспективы программы субсидий в Украине

Министр отметила, что она за состоятельных украинцев, за то, чтобы у них были доходы, которые позволяют оплачивать платежки.

Но всегда будут те, кому надо помогать. Не все могут работать. Каждый может попасть в сложные жизненные обстоятельства,

– пояснила Лазебная.

В частности, это – люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, маломобильные люди.

Поэтому, по мнению главы ведомства, нужна справедливая социальная политика, "когда будут таргетировать эти социальные группы и справедливо распределять ресурс".

"Есть много правильных адресных социальных программ, но надо навести порядок в том, что мы имеем за 30 лет", – подытожила Лазебная.

Она отметила, что очень хочет упорядочить прожиточный минимум. Если Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект и 4 сопутствующие по изменениям в кодексы, то это откроет путь к значительному повышению пенсий.

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Обратите внимание! Ранее в Министерстве социальной политики сообщили, что система субсидий в Украине работает в штатном режиме. Сейчас в ней – 3 миллиона домохозяйств.