Несмотря на заявления Кремля, увеличения поставок не происходит. Об этом рассказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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Фактически больше газа в Европу через Украину не идет. Хотел бы сказать, что в этом году втрое уменьшился транзит газа,

– подчеркнул Макогон.

Вернулись к контрактовым объемам

Россия вернулась к объемам транзита, предусмотренным по контракту. Это составляет 109 миллионов кубометров газа в день. Макогон отметил, что еще в начале ноября было 57 миллионов.

Что надо знать о транзите газа через Украину