Об этом сообщили в Центральном банке России. На торгах будут доступны 33 наиболее ликвидные бумаги.
К слову Цены на газ взлетели на 20% после заявлений России об оплате в рублях
Торговля этими акциями возобновится 24 марта с 9:50 до 14:00 по местному времени.
Среди российских акций, которым разрешено возобновить торговлю, есть такие крупные компании, как:
- Газпром;
- Лукойл;
- ВТБ Банк;
- Сбербанк;
- Русал;
- Роснефть.
К слову, фондовая биржа была закрыта почти месяц после большой распродажи из-за вторжения России в Украину. Торговля ценными бумагами была приостановлена с 28 февраля.
Обвал российских акций
Несмотря на то, что Московская биржа не работала, мы все равно можем наблюдать крах ценных бумаг российских компаний. К примеру, акции крупнейшего российского банка Сбербанка на Лондонской бирже стоят 5 центов. Только с начала войны в Украине цена обвалилась более чем на 99%. Похожая судьба ждала и другие акции.