Об этом сообщили в Центральном банке России. На торгах будут доступны 33 наиболее ликвидные бумаги.

К слову Цены на газ взлетели на 20% после заявлений России об оплате в рублях

Торговля этими акциями возобновится 24 марта с 9:50 до 14:00 по местному времени.

Среди российских акций, которым разрешено возобновить торговлю, есть такие крупные компании, как:

Газпром;

Лукойл;

ВТБ Банк;

Сбербанк;

Русал;

Роснефть.

К слову, фондовая биржа была закрыта почти месяц после большой распродажи из-за вторжения России в Украину. Торговля ценными бумагами была приостановлена ​​с 28 февраля.

Обвал российских акций

Несмотря на то, что Московская биржа не работала, мы все равно можем наблюдать крах ценных бумаг российских компаний. К примеру, акции крупнейшего российского банка Сбербанка на Лондонской бирже стоят 5 центов. Только с начала войны в Украине цена обвалилась более чем на 99%. Похожая судьба ждала и другие акции.