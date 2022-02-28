Главный российский биржевой холдинг – Московская биржа – упала через 5 минут от начала работы. Об этом сообщил министр трансформации Михаил Федоров.

После выходных, за которые на Россию успели ввести множество новых экономических санкций, Московская биржа начала работу. Но продолжалась она недолго. Пока на сайт невозможно зайти.

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Задача выполнена! Спасибо! Московская биржа упала за 5 минут,

– написал Федоров.

Накануне в телеграм-канале "IT ARMY of Ukraine" с более чем 200 тысячами подписчиков призвали "отключить" Московскую биржу", попросив заходить на ее сайт и ставить доллар по 200 рублей.

Напомним, что рубль утром в понедельник, 28 февраля, обвалился на 40% по отношению к доллару на бирже. Курс в обменниках свалился еще ниже. Также российских экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки.