После выходных, за которые на Россию успели ввести множество новых экономических санкций, Московская биржа начала работу. Но продолжалась она недолго. Пока на сайт невозможно зайти.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Задача выполнена! Спасибо! Московская биржа упала за 5 минут,

– написал Федоров.

Накануне в телеграм-канале "IT ARMY of Ukraine" с более чем 200 тысячами подписчиков призвали "отключить" Московскую биржу", попросив заходить на ее сайт и ставить доллар по 200 рублей.

Напомним, что рубль утром в понедельник, 28 февраля, обвалился на 40% по отношению к доллару на бирже. Курс в обменниках свалился еще ниже. Также российских экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки.