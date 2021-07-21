Мошенники создали фальшивый сайт "Приватбанка" и выманивают деньги: как отличить подделку
Источник:фейсбук Олега Серги
"Приватбанк" предупредил украинцев об опасности. Мошенники создали сайт с незаконным использованием логотипа и айдентики банка.
Олег Серга – представитель "Приватбанка" – заявил, что "СБУ предупредила украинцев о новой схеме мошенничества, которая использует зарегистрированный в США сайт и незаконно использует логотип и айдентику банка". Кто создал сайт, пока неизвестно.
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Этот сайт является на 100% мошенническим и использует ссылки на нереальные инвестиционные проекты и компании без их согласия, а также незаконно использует айдентику банка и других юридических лиц,
– говорится в сообщении.
Представитель подчеркнул, что "Приватбанк" "предупреждает клиентов и всех украинцев об опасности контакта с мошенниками и участия в таких проектах".
Кроме того, представители банка уже обратились "в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников".
Фальшивый сайт "Приватбанка" / Фото со страницы Серги
Сбой в работе "Приватбанка"
- В июне в работе "Приватбанка" произошел масштабный сбой. Как следствие, с карточек клиентов повторно списали деньги по операциям 23 – 24 июня.
- Пострадавшие украинцы чаще всего сообщали, что потеряли сумму в диапазоне от 100 до 1 000 гривен.
- В то же время в "Приватбанке" оперативно урегулировали ситуацию и вернули людям деньги.