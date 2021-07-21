Мошенники создали фальшивый сайт "Приватбанка" и выманивают деньги: как отличить подделку

"Приватбанк" предупредил украинцев об опасности. Мошенники создали сайт с незаконным использованием логотипа и айдентики банка.

Олег Серга – представитель "Приватбанка" – заявил, что "СБУ предупредила украинцев о новой схеме мошенничества, которая использует зарегистрированный в США сайт и незаконно использует логотип и айдентику банка". Кто создал сайт, пока неизвестно.

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Этот сайт является на 100% мошенническим и использует ссылки на нереальные инвестиционные проекты и компании без их согласия, а также незаконно использует айдентику банка и других юридических лиц,

– говорится в сообщении.

Представитель подчеркнул, что "Приватбанк" "предупреждает клиентов и всех украинцев об опасности контакта с мошенниками и участия в таких проектах".

Кроме того, представители банка уже обратились "в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников".



Фальшивый сайт "Приватбанка" / Фото со страницы Серги

Сбой в работе "Приватбанка"