Как действуют злоумышленники во время войны?
- Под видом эвакуационных перевозок граждан мошенники просят подписку на карточку, однако взятых на себя обязательств не выполняют и просто исчезают.
- Делают фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, которые якобы пострадали от военной агрессии.
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- Есть случаи, когда мошенники находят фото пострадавших людей в Интернете и собирают деньги на помощь «пострадавшим».
- Создают фишинговые (мошеннические) сайты, которые похожи на сайты настоящих благотворительных фондов, где якобы можно перевести средства на поддержку Вооруженных сил Украины.
- Через фишинговые сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.
- Сайты визуально похожи на сайты настоящих благотворительных фондов, но отличаются адресом сайта.
Как не стать жертвой мошенников
- Проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные. Адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи, за исключением одного или нескольких символов.
- Если вы получили ссылки на сайт благотворительного фонда в мессенджере, SMS или на e-mail, или увидели ссылку в публикации в социальных сетях не от официального источника, не переходите по ссылке.
- Лучше введите в поисковой системе название необходимого сайта и только тогда переходите на вебресурс.
Помогайте армии и украинцам, пострадавшим от российской агрессии, но используйте надежные источники. Например, Национальный банк Украины открыл специальные счета для сбора средств.