Как действуют злоумышленники во время войны?

Под видом эвакуационных перевозок граждан мошенники просят подписку на карточку, однако взятых на себя обязательств не выполняют и просто исчезают.

Делают фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, которые якобы пострадали от военной агрессии.

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Есть случаи, когда мошенники находят фото пострадавших людей в Интернете и собирают деньги на помощь «пострадавшим».

Создают фишинговые (мошеннические) сайты, которые похожи на сайты настоящих благотворительных фондов, где якобы можно перевести средства на поддержку Вооруженных сил Украины.

Через фишинговые сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.

Сайты визуально похожи на сайты настоящих благотворительных фондов, но отличаются адресом сайта.

Как не стать жертвой мошенников

Проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные. Адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи, за исключением одного или нескольких символов.

Если вы получили ссылки на сайт благотворительного фонда в мессенджере, SMS или на e-mail, или увидели ссылку в публикации в социальных сетях не от официального источника, не переходите по ссылке.

Лучше введите в поисковой системе название необходимого сайта и только тогда переходите на вебресурс.

Помогайте армии и украинцам, пострадавшим от российской агрессии, но используйте надежные источники. Например, Национальный банк Украины открыл специальные счета для сбора средств.

Сделать быстрый перевод с карточки на армию можно по ссылке.



Перевести средства на помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии можно здесь.