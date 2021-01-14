Украинская IТ-компания по бизнес-разведке, YouControl, провела исследование о том, как часто и от каких мошеннических схем страдают украинские компании, и что делать, чтобы этого избежать.

Сайт 24 канала рассказывает, какие компании чаще всего становятся жертвами мошенников и как от этого уберечься.

Читайте также Нанопленки для сокрытия номеров на автомобилях: мошенник обогатился на 1 миллион

Кто чаще всего становится жертвами мошенничества

50% опрошенных отметили, что в течение 2020 года заметили до 3-х случаев мошенничеств по отношению к их компании. Между тем около 15% не заметили ни одного случая махинаций. Еще для 16% опрошенных количество таких случаев составляло от 3 до 5. 9% компаний заметили от 5 до 10 мошенничеств, и 10% — столкнулись с более чем десятком случаев махинаций, – отмечают в YouControl.

От наибольшего количества мошенничеств пострадали компании, которые работают в следующих сферах:

промышленность;

медицина/фармацевтика;

закупки,

транспорт/логистика;

строительство/недвижимость.

Чаще всего в мошеннических действиях компании обвиняют клиентов – так ответили 40% опрошенных. 24% респондентов отметили, что их компании пострадали от мошенничества со стороны конкурентов. А почти 19% получили удар от своих же коллег-сотрудников. Чуть меньше 1% видят виновных в представителях власти. А около 15% ответили, что не заметили никаких мошеннических действий по отношению к их организации.

Из-за мошеннических действий компании чаще всего отмечали, что потеряли время (55%), деньги (34%), были сорваны сделки (25%), потеряли клиентов (25%), понесли репутационные потери (18%).

Среди наиболее распространенных признаков, которые указывали на неблагонадежность партнеров и клиентов, по мнению экспертов, были:

открытые исполнительные производства в совокупности с судебными решениями – 37%;

проблемы с налоговой – 30%;

компания имела плохую репутацию – 26%;

имели место подозрительные связи с сомнительными лицами – 25%;

малый срок деятельности контрагента на рынке – 23%;

конфликт интересов – 20% и тому подобное.

Как защититься от мошенничества

66% опрошенных ответили, что, по их мнению, за последний год уровень киберпреступности в Украине значительно вырос. Также, о росте уровня киберпреступности говорят и в Киберполиции. Так, в 2019 году было зарегистрировано 32 тысячи открытых уголовных производств, а за 11 месяцев 2020 года (с января по ноябрь), было насчитано около 42,5 тысяч уголовных производств в отношении мошенничества.

Именно поэтому стоит уделять внимание проверке свои контрагентов. Напомним, что контрагент – это физическое или юридическое лицо, которое выступает одной из сторон сделки. То есть, это могут быть как сотрудники компании, так и заказчики или подрядчики.

Михаил Кольцов, менеджер по обучению и развитию YouControl, говорит, что по своей структуре мошеннические схемы не изменились, они построены по стандартной схеме: нужно найти уязвимое место в компании и воспользоваться этой слабостью. А в 2020 году часть из этих мошеннических схем переместились в онлайн.

Надлежащая проверка является основой борьбы с мошенничеством. Бизнесу нужно понимать, что нужно осуществлять как проверку внешних контрагентов, так и своих сотрудников. С помощью открытых данных можно выяснить, в каком юридическом статусе находятся контрагенты, чем они занимаются, имеют ли они открытые производства и т.д.,

– говорит Кольцов.

Большинство компаний планируют применить комплаенс-подход при проверке контрагентов в ближайшем будущем. 60% уверенно сказали, что в 2021 году будут пользоваться услугами аналитических систем по проверке контрагентов. 18% организуют обучение отдельных сотрудников, еще 12% будут использовать автоматизацию процессов проверки (АРИ).

Даниил Глоба, руководитель юридического департамента YouControl, отмечает, что сотрудничество с мошенническими, фиктивными и другими подобными контрагентами может грозить серьезными потерями для бизнеса. К тому же, от того, насколько рисковый контрагент, зависит и степень риска.

Например, если контрагент просто имеет несколько незначительных исполнительных производств о взыскании долга, то может быть риск с задержкой оплаты или поставки. Если контрагент имеет отношение к рисковым юрисдикциям, подсанкционным странам, мы можем иметь риск с задержкой платежей. А если у контрагента отсутствует необходимая лицензия, мы можем столкнуться с тем, что он проводит незаконную деятельность. И нас тоже могут обвинить в участии в незаконной деятельности,

– говорит Глоба.

К очевидным негативным последствиям рисковой деятельности можно отнести потери финансовых средств и других активов. Сюда же могут добавляться еще и репутационные последствия. Все это может привести к потере доверия клиентов, партнеров, что, в свою очередь, ведет к срыву контрактов и потере части прибыли. А если бренд или компания будут фигурировать в скандальных историях, расследованиях СМИ или ГО, вероятнее всего приведет к разного рода убыткам, дестабилизации бизнеса.