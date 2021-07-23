Мошеннические схемы: почему счета клиентов Райффайзен Банк в опасности

Райффайзен Банк отправляет своим клиентам предупредительные сообщения о мошеннической фишинг-рассылки. Ее цель получить доступ к их счетам.

Предостережение Райффайзен Банка

"В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток получить несанкционированный доступ к аккаунтам клиентов с помощью фишинг-рассылок", – говорится в сообщении банка, которое он отправляет своим клиентам.

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Именно поэтому, в банке призвали украинцев быть внимательными и всегда проверять адрес ссылки, которое приходит в сообщении.

Эти рассылки содержат ссылки на сайты, которые полностью дублируют Райффайзен Онлайн,

– предостерегают в банке.

Как отличить мошенническую ссылку от настоящей

В Банке объясняют, что Райффазен онлайн всегда доступен через официальные мобильные приложения и через вебсайт – https://online.aval.ua/. Поэтому, все остальные адреса и приложения – являются фишинговыми и с ними нужно быть осторожными.

Несколько дней назад, 21 июля, спикер "Приватбанка" Олег Серга заявил, что мошенники создали сайт с незаконным использованием логотипа и айдентики банка. Как отличить мошеннический сайт от настоящего сайта "Приватбанка", можно узнать из другого нашего материала

Сообщение, которое Райффайзен Банк направляет своим клиентам, чтобы предупредить их о возможных мошеннических схемах / Скриншот издания "Минфин"

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