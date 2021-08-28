Morgan Stanley ухудшил экономический прогноз для Украины: насколько и почему

Рост ВВП (внутренний валовой продукт) Украины в 2021 году будет, но лишь на 3,4%. По меньшей мере, так теперь утверждают аналитики Morgan Stanley.

Ранее они прогнозировали лучший рост – в 4,5%. Но ухудшили прогноз из-за усиления определенных факторов риска. Например, плохих темпов вакцинации против коронавируса в Украине.

Напомним Реальный ВВП Украины вырос более чем на 5% во II квартале, – Госстат

Morgan Stanley ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Аналитики Morgan Stanley (банковский холдинг из США, один из крупнейших в мире) говорят, что в 3 и 4 кварталах 2021 года ВВП (внутренний валовой продукт) Украины будет расти последовательно.

Этому способствуют следующие факторы:

Хороший урожай.

Устойчивое внутреннего обновления.

Снятие ограничений, связанных с COVID-19.

Восстановление внешнего спроса.

Но общая цифра роста теперь в прогнозе меньшая: раньше была 4,5%, а стала 3,4%.

Мы пересматриваем нашу оценку ВВП на 2021 и видим рост лишь на 3,4% в годовом сравнении против 4,5%, как прогнозировалось ранее,

– цитирует информагентство отчет Morgan Stanley.

Зато в 2022 году прогнозируемый рост почти не изменился – 4,2%.

что интересно, среди факторов риска, которые назвали в Morgan Stanley, и которые стали причиной ухудшения прогноза – низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами.

Национальный банк Украины тем временем удерживает прогноз роста реального ВВП на уровне около 4% ежегодно в течение 2021 – 2023 годов.

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