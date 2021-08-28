Ранее они прогнозировали лучший рост – в 4,5%. Но ухудшили прогноз из-за усиления определенных факторов риска. Например, плохих темпов вакцинации против коронавируса в Украине.
Напомним Реальный ВВП Украины вырос более чем на 5% во II квартале, – Госстат
Morgan Stanley ухудшил прогноз роста ВВП Украины
Аналитики Morgan Stanley (банковский холдинг из США, один из крупнейших в мире) говорят, что в 3 и 4 кварталах 2021 года ВВП (внутренний валовой продукт) Украины будет расти последовательно.
Этому способствуют следующие факторы:
- Хороший урожай.
- Устойчивое внутреннего обновления.
- Снятие ограничений, связанных с COVID-19.
- Восстановление внешнего спроса.
Но общая цифра роста теперь в прогнозе меньшая: раньше была 4,5%, а стала 3,4%.
Мы пересматриваем нашу оценку ВВП на 2021 и видим рост лишь на 3,4% в годовом сравнении против 4,5%, как прогнозировалось ранее,
– цитирует информагентство отчет Morgan Stanley.
Зато в 2022 году прогнозируемый рост почти не изменился – 4,2%.
Национальный банк Украины тем временем удерживает прогноз роста реального ВВП на уровне около 4% ежегодно в течение 2021 – 2023 годов.
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