Из-за санкций международных партнеров Украины и тотального падения курса рубля обесценились облигации российских компаний. Страна-агрессор имеет все меньше возможностей для выплаты внешнего долга.

Заметьте Дефолт России уже близко, – аналитик Эрик Найман

Американская компания предусматривает дефолт как наиболее вероятный сценарий для России после позорного вторжения в Украину. Вероятно, все пойдет по венесуэльскому сценарию – несмотря на наличие ресурсов, отсутствие необходимых продуктов, тотальная инфляция и полное обесценивание национальной валюты.

Российские облигации сейчас добились рекордно низкого уровня. Таким образом, американские банкиры прогнозируют дату дефолта России 15 апреля 2022 года.

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