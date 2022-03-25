Moody's Corp отзовет рейтинги российских компаний

Вслед за Fitch и S&P, международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что отзовет рейтинги всех российских организаций и их подразделений.

В начале марта компания объявила о приостановлении коммерческой деятельности в России.

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Обратите внимание, что в рамках четвертого пакета санкций европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам. Такое решение было принято странами ЕС 15 марта 2022 года.

Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings на этой неделе также объявили о планах отзыва всех рейтингов в России.

Почему кредитный рейтинг важен

Суть кредитного рейтинга состоит в том, чтобы показать инвестору надежность его вклада в активы компании или страны. Без кредитного рейтинга инвесторы попросту не будут заходить на российский рынок.

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