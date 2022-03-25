В начале марта компания объявила о приостановлении коммерческой деятельности в России.
Интересно Отложили неизбежное: как Россия своими схемами избежала обвала фондового рынка
Обратите внимание, что в рамках четвертого пакета санкций европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам. Такое решение было принято странами ЕС 15 марта 2022 года.
Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings на этой неделе также объявили о планах отзыва всех рейтингов в России.
Почему кредитный рейтинг важен
Суть кредитного рейтинга состоит в том, чтобы показать инвестору надежность его вклада в активы компании или страны. Без кредитного рейтинга инвесторы попросту не будут заходить на российский рынок.
Может заинтересовать – Россия снизилась в рейтинге армий мира: смотрите видео