Monobank запускает услугу собственного эквайринга: как она будет работать

Monobank запускает "эквайринг здорового человека", то есть услугу для оплаты за QR-кодом без терминала. Об этом в фейсбуке сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский.

Что известно о новом инструменте

Гороховский считает, что новый инструмент будет полезен как для онлайн-продавцов, так и для наземной торговли.

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Его преимущества, по мнению Гороховского

Не нужно использовать терминал, поскольку оплата происходит наведением на QR-код.

QR можно разместить на кассе и на каждом товаре.

Сервис "buy now pay later"

Также в посте отмечается, что почти сразу после релиза новой услуги будет добавлен сервис "buy now pay later".

Это когда никаких кредитов, а просто разделил покупку на 4 платежи и пошел или просто оплатил на 30-й день,

– пояснил Гороховский.

Дешевле, чем терминалы

На данном этапе Monobank принимает предзаказы на подключение к услуге и уже в октябре предприниматели смогут ее использовать.

Гороховский также рассказывает в своем посте, что эквайринг будет дешевле и удобнее обслуживание терминалов.

Тариф 1,8% и никаких арендных платежей и замены рулонов с чеками,

– говорится в посте в фейсбуке.