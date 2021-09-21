Что известно о новом инструменте
Гороховский считает, что новый инструмент будет полезен как для онлайн-продавцов, так и для наземной торговли.
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Его преимущества, по мнению Гороховского
- Не нужно использовать терминал, поскольку оплата происходит наведением на QR-код.
- QR можно разместить на кассе и на каждом товаре.
Сервис "buy now pay later"
Также в посте отмечается, что почти сразу после релиза новой услуги будет добавлен сервис "buy now pay later".
Это когда никаких кредитов, а просто разделил покупку на 4 платежи и пошел или просто оплатил на 30-й день,
– пояснил Гороховский.
Дешевле, чем терминалы
Гороховский также рассказывает в своем посте, что эквайринг будет дешевле и удобнее обслуживание терминалов.
Тариф 1,8% и никаких арендных платежей и замены рулонов с чеками,
– говорится в посте в фейсбуке.