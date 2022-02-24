Monobank работает, но кредитные лимиты сейчас ограничены

Monobank работает в обычном режиме, но ввели ограничения на кредитный лимит. Об этом сообщил Олег Гороховский, соучредитель банка.

Пока невозможно расплатиться или переслать кредитные средства от Monobank. Все операции происходят только со своими средствами.

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Работаем в обычном режиме. Главная цель сохранности денег вкладчиков и клиентов. Кредитные лимиты временно ограничили,

– написал Гороховский.

Monobank решает, как вернуть кредитные лимиты. Говорят, что будут наблюдать за ситуацией. Гороховский призвал сохранять спокойствие и пообещал держать в курсе событий.

Напомним, что НБУ ограничил снятие наличных со счета в 100 тысяч гривен.

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