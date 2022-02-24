Пока невозможно расплатиться или переслать кредитные средства от Monobank. Все операции происходят только со своими средствами.
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Работаем в обычном режиме. Главная цель сохранности денег вкладчиков и клиентов. Кредитные лимиты временно ограничили,
– написал Гороховский.
Monobank решает, как вернуть кредитные лимиты. Говорят, что будут наблюдать за ситуацией. Гороховский призвал сохранять спокойствие и пообещал держать в курсе событий.
Напомним, что НБУ ограничил снятие наличных со счета в 100 тысяч гривен.