Monobank прекращает обслуживание клиентов из России и еще нескольких стран, – Гороховский

Соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил о "нововведениях" для их клиентов, которые до сих пор находятся на территории России и еще ряда стран. Бизнесмен объяснил все нюансы.

Украинский бизнесмен сообщил, что с 18 апреля 2022 года Monobank прекращает обслуживание более 11 тысяч клиентов. Главный критерий – география их нахождения.

Достойно внимания Дефолт России – это только вопрос времени, – Урсула фон дер Ляйен

Monobank прекращает обслуживание клиентов из определенных стран

По словам Гороховского, речь идет о лицах, которые до начала полномасштабной войны были, а также до сих пор не покинули определенные страны и территории. Речь идет о:

России,

Беларуси,

Крыме,

Л/ДНР,

Северной Корее,

Сирии,

Эритрее.

Бизнесмен сообщил, что счета этих людей будут закрыты, прокомментировав это следующим образом:

Им рекомендованы карты платежной системы "Мир".

Кроме того, Олег Гороховский призвал и другие украинские банки предпринять аналогичный шаг.

Интересно – Украина заполнила опросник от ЕС: смотреть видео