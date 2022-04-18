Украинский бизнесмен сообщил, что с 18 апреля 2022 года Monobank прекращает обслуживание более 11 тысяч клиентов. Главный критерий – география их нахождения.
Достойно внимания Дефолт России – это только вопрос времени, – Урсула фон дер Ляйен
Monobank прекращает обслуживание клиентов из определенных стран
По словам Гороховского, речь идет о лицах, которые до начала полномасштабной войны были, а также до сих пор не покинули определенные страны и территории. Речь идет о:
- России,
- Беларуси,
- Крыме,
- Л/ДНР,
- Северной Корее,
- Сирии,
- Эритрее.
Бизнесмен сообщил, что счета этих людей будут закрыты, прокомментировав это следующим образом:
Им рекомендованы карты платежной системы "Мир".
Кроме того, Олег Гороховский призвал и другие украинские банки предпринять аналогичный шаг.
Интересно – Украина заполнила опросник от ЕС: смотреть видео