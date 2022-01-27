Monobank потерял 150 тысяч гривен из-за ошибки менеджера с курсом доллара

Соучредитель мобильного банка Monobank Олег Гороховский сообщил, что в результате ошибки менеджера и неверного курса гривны к доллару банк потерял немалую сумму буквально за 25 минут.

Убытки Monobank

Гороховский рассказал, что менеджер, отвечающий за валютные курсы, ошибочно поставил курс на продажу на 1 гривну лучше рыночного. За 25 минут пока курс простоял, его купили на 4,5 миллиона гривен, а сумма убытков банка составила 150 тысяч гривен.

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В результате "сладкий" курс простоял примерно 25 минут, у нас купили долларов на 4,5 миллиона гривен и сумма ущерба составила около 150 тысяч гривен. Отбились легким испугом и отличными выводами, как убрать риски в таких местах на будущее,

– написал Гороховский.

"Сладкий курс" Monobank / Фото из фейсбука Гороховского

Соучредитель мобильного банка также отметил, что с клиентов банк ничего дописывать не будет, так что кому-то просто повезло сегодня утром.

"Прекратите покупать валюту по плохой цене!"

Также Гороховский призвал украинцев быть патриотами и покупать валюту по плохой цене. Он добавил, что ему "печально смотреть на курс и осознавать, что это происходит в основном потому, что мы не можем сдерживать свои эмоции и не поддаваться стадному инстинкту".

Прекратите покупать валюту по плохой цене! Надо срочно сделать себе аватарку: Я патриот и не покупаю доллар по 29,

– призвал Гороховский.

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Текст публикации Олега Гороховского:

НБУ 27 января установил официальный курс доллара на уровне 28,80 гривны, что на 13 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

В 9:41 утра я зашел в наше приложение, разрабы прислали новую сборку, нажал на вкладку "Ещё" и у меня зашевелились волосы на спине…

Менеджер, отвечающий за валютные курсы, по ошибке поставил курс на продажу на 1 гривну лучше рыночного.

После этого ещё минут десять ушло на поиски менеджера, установку и прогрузку нового курса в систему.

В итоге "сладкий" курс простоял примерно 25 минут, у нас купили долларов на 4,5 миллиона гривен сумма ущерба составила около 150 тысяч гривен.

Отделались легким испугом и отличными выводами как убрать риски в таких местах на будущее.

С клиентов ничего мы, конечно же, дописывать не будем. Кому-то повезло.

А вообще грустно смотреть на курс и осознавать, что это происходит в основном потому, что мы не можем сдерживать свои эмоции и не поддаваться стадному инстинкту.

Прекратите покупать валюту по дурной цене! Надо срочно сделать себе аватарку: "Я патриот и не покупаю доллар по 29!"