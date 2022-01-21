В Monobank появятся банкоматы: как они будут выглядеть

Соучредитель мобильного банка Monobank Олег Гороховский сообщил, что в скором времени появятся физические банкоматы банка. Также стало известно не только как они будут выглядеть, но и кличка для первых троих.

Что известно о будущих банкоматах Monobank

По словам Гороховского, у каждого из банкоматов будет собственная кличка. "Встречайте! Рыжик, Добби и Царапка!", – написал он.

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Также Гороховский предложил клиентам банка выбрать имена для других банкоматов. Более того, тех, чей вариант клички для банкомата собирает больше всего лайков, будет ждать подарок – платиновые карты, монопиво и мерч.

Предлагайте ваши варианты имен и те кошачьи имена, которые наберут больше ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих пяти комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч,

– написал он.

В Monobank показали, как будут смотреться их банкоматы / фото из фейсбука Гороховского

Текст публикации Олега Гороховского:

Уже совсем скоро появятся наши банкоматы.

Мы бы были не мы если бы сделали обычную, скучную железяку и мы попросили агентство Banda помочь нам в этом проекте…

Вы только посмотрите на этих милашей! У каждого нашего котомата будет кличка.

Встречайте!

Рыжик, Добби и Царапка!

Предлагайте ваши варианты имен и те кошачьи имена, которые наберут больше всего ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих пяти комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч.

Мурр!

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