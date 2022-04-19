Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, сказав, что не нужно ссориться внутри страны, когда у нас есть общий враг.
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Решение общества
Накануне Гороховский провел опрос у себя в соцсетях, спросив, нужно ли закрывать счета крымчан и жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Луганской области. Две трети опрошенных (около 2 тысяч) выступили за закрытие их счетов, в то же время треть (950 опрошенных) осудили это решение.
И хотя большинство поддержало решение о закрытии счетов, в Monobank решили прислушаться к 30%, которые остались недовольны.
Решение о прекращении обслуживания выехавших до войны клиентов на территории временно оккупированных Украинских Крыма, Донецка и Луганска оказалось спорным. Я уважаю мнение всех и не хочу, чтобы мы ссорились,
– заявил Гороховский.
Так что счета клиентов, выехавших в аннексированный Крым и временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей до 24 февраля, останутся открытыми.
Напомним, что Monobank закрыл счета клиентов в России, Беларуси, Северной Корее, Сирии и Эритрее. Это решение останется неизменным. Гороховский призвал другие банки поступить так же.
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