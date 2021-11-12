Monobank хотели купить российские бизнесмены Фридман и Хан за один миллиард долларов, — Forbes
Источник:Forbes Украина
Международный консорциум во главе с LetterOne российских миллиардеров украинского происхождения Михаила Фридмана и Германа Хана планировал приобрести Monobank за более чем 1 миллиарда долларов. Об этом подтвердили два не связанных друг с другом финансиста.
Готов ли Monobank к продаже
О переговорах с неназванными инвесторами Forbes рассказал Сергей Попенко, глава наблюдательного совета Универсал Банка, на банковской лицензии которого работает Monobank.
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Инвесторы к нам приходили, вы читали прессу… Были интенсивные переговоры. Наша сторона еще не готова к транзакции. Это был интерес, приведший к нашим размышлениям. Но наша готовность была недостаточной,
– рассказал Попенко.
По словам соучредителя Monobank Олега Гороховского, партнеры не смогли договориться между собой. Он считает, что одним из дальнейших сценариев может стать продажа части monobank через Special-purpose acquisition company (SPAC) или IPO в горизонте трех лет.Обратите внимание! Источник, близкий к владельцам LetterOne, не подтвердил и не опроверг эту информацию.
Сколько стоит Monobank
Напомним, что ранее в августе Олег Гороховский уже заявлял, что проект стоит более одного миллиарда долларов и не продается. Попенко считает такую оценку обоснованной. По его мнению, проект следует оценивать по мультипликаторам не банков, а технологических компаний.
"Если применить мультипликатор по прибыли, которая даже в Украине составляет 6, стоимость mono будет составлять 1 миллиард долларов. Будучи нулевым активом три года назад, Monobank сейчас обслуживает более четырех миллионов клиентов и имеет второй по размеру ритейловый портфель в стране после Приватбанка. Когда есть такая успешная история, рынок и риск страны вторичны. В такие компании инвесторы готовы вкладываться по любым мультипликаторам", – считает Попенко.
Состояние Фридмана и Хана
- Forbes оценивает состояние Фридмана в 15,5 миллиарда долларов, Хана – в 10 миллиардов гривен.
- Они занимают 11 и 18 места в рейтинге самых богатых россиян.
- В Украине им принадлежит Альфа Банк Украина, Киевстар – крупнейший телеком-оператор и IDS Borjomi (Бренды Моршинская, Миргородская).